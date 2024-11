Unlimitednews.it - Folla in lacrime e palloncini ai funerali di Margaret Spada a Lentini

Leggi su Unlimitednews.it

(SIRACUSA) (ITALPRESS) – Duomo stracolmo, a, per l’ultimo saluto a, la 22enne morta per un intervento di rinoplastica parziale, a Roma. Un corteo ha accompagnato la bara bianca della ragazza dalla camera ardente, allestita nella chiesa del Carmine, fino alla chiesa Madre. Ad officiare la funzione religiosa il parroco del Duomo di, don Maurizio Pizzo, che ha poi letto un messaggio dell’Arcivescovo. Nella chiesa Madre afta di persone, amici e concittadini si sono stretti attorno ai genitori e alla sorella della 22enne. Numerosi messaggi delle amiche e degli amici. Al termine della funzione religiosa applausi ed il lancio dibianchi hanno accompagnato l’uscita del feretro, scandita da 22 rintocchi di campana, come gli anni di