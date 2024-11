Lanazione.it - Firenze, in scena Red Carpet per la Giornata contro la violenza sulle donne

, 18 novembre 2024 – Un esorcismo danzato per elaborare un trauma collettivo, quello della repressione e della censura femminile attraverso i secoli, in occasione dellamondialela. Questo è “Red”, lavoro firmato Versiliadanza che debutterà in prima italiana sabato 23 novembre ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111R) nell’ambito della rassegna di sensibilizzazioneladi genere “Effetto donna – Dialoghi taciuti”, promossa sempre da Versiliadanza e giunta nel 2024 alla 5/a edizione. Come in un antico rituale si celebra la dimensione personale e collettiva del femminile, attraverso un percorso tra movimento, parola e canto ideato e interpretato dalla cantante Felicita Brusoni e dalla danzatrice Valentina Sechi.