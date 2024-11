Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia”: il fratello di Icardi contro Wanda Nara. Lei replica: “Se ti succede qualcosa di brutto me lo fai sapere?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembra nonvicina alla fine la vicenda legata alla rottura, a quanto pare definitiva, tra Mauro. Dopo che il calciatore argentino aveva postato sui social diverse foto in compagnia della sua ex moglie, chevano presumere un loro ritorno di fiamma, la conduttrice argentina ha invece ufficializzato la sua relazione con il rapper L-Gante. Da cui, secondo alcune indiscrezioni lanciate dal programma tv argentino LAM,sembrerebbe aspettare un bambino, notizia mai smentita da nessuno dei due diretti interessati. Stando poi alle successive dichiarazioni del giornalista Pepe Ochoa, quandoha scoperto della nuova relazione della sua ex moglie, le avrebbe impedito di entrare nella casa di proprietà di entrambi. Da qui, poi, il litigio sarebbe sfuggito di mano e la stessaavrebbe denunciato il suo ex marito per violenza di genere.