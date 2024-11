Ilrestodelcarlino.it - Docce gratis per indigenti: “Ci servono più volontari”

Reggio Emilia, 18 novembre 2024 – A caccia di nuovi. Il servizio "calde" organizzato dall’unità pastorale San Giovanni Paolo II guidata da don Matteo Bondavalli, presso i locali della Parrocchia di Sant’Alberto in via Einstein, ospita attualmente venticinque persone in difficoltà economica che ogni sabato usufruiscono di acqua calda per l’igiene personale, nei locali che in precedenza erano usati come spogliatoi del campo sportivo adiacente. Il servizio, nato nove anni fa, sta proseguendo ininterrottamente da allora e non venne sospeso nemmeno durante il periodo pandemico, proprio perché l’igiene personale è il primo e fondamentale presidio contro la diffusione delle malattie. Il servizio è effettuato tutti i sabati mattina dalle 8 in poi e agli utenti vengono forniti sapone, schiuma, lametta da barba e asciugamano mentre nell’attesa viene offerta la colazione con latte caldo, caffè e brioches.