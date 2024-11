Creature Commandos | secondo alcuni rumros annuncerà un enorme debutto nel DCU – SPOILERS

Leggi su Cinefilos.it

unnel DCU –La serie animata per adulti di James Gunn,, debutterà sul servizio di streaming Max il 5 dicembre e in rete sono comparsispoiler sulla serie. Mentre molti dettagli sono vaghi o non particolarmente rivelatori (potete leggerli qui), abbiamo un’informazione importante da condividere, quindi ecco l’ultimo avvertimento sugli spoiler.A quanto pare,vedrà ildi Batman nel DCU. ma solo in silhouette!quanto riferito, l’ombra del Cavaliere Oscuro si vedrà a un certo punto, ma poiché non parla mai, ovviamente non è stato scelto un doppiatore per il ruolo. Tuttavia, la prima apparizione del Crociato incappucciato dell’U.C.D. è un evento piuttosto importante e la scena in questione potrebbe darci un’idea di cosa aspettarci dall’eventualein live-action dell’iconico eroe.