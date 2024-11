Fanpage.it - Cosa rappresenta la vittoria di Donald Trump per Cina, Taiwan e Ue

C’e? chi dice che la politica disullasara? negativa, c’e? chi invece non lo da? per scontato. La verita? e? piu? complessa e intreccia aspetti geopolitici, socio-culturali ed economici. Da una partepromette di sanzionare Pechino, ma dovra? vedersela con Musk e la sua Tesla che investe ined e? elogiata dal Partito Comunista. Dall’altra, potrebbe - come in passato - intaccare i rapporti con gli alleati indebolendo l’azione dell’Occidente, avvindo laad un’Ue meno allineata all’orbita Usa e piu? propensa a mediare per risolvere i conflitti in corso.