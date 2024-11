Justcalcio.com - CdS – chi sono i 4 colpi che vuole Giuntoli

2024-11-18 09:37:16 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Gennaio è vicino e il calciomercato della Juventus registra dei nuovi sussulti. Perché l’intento condiviso alla Continassa non è quello di rafforzare solo la difesa, in piena emergenza dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Nei piani dila squadra andrebbe migliorata anche a centrocampo (in caso di un’uscita del reparto) e ovviamente in attacco, per consegnare a Thiago Motta un vice-Vlahovic pronto subito, considerando l’incertezza sul recupero di Milik. Uno dei nomi del nostro campionato in cima alla preferenze della società bianconera resta Lorenzo Lucca. Dopo il passaggio a vuoto all’Ajax, il goleador sta vivendo una stagione molto positiva con sei reti all’attivo e una valutazione di mercato in netta crescita.