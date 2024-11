Ilnapolista.it - Aguirre il ct messicano glorifica la violenza: prende una lattina in testa e dice “non è niente, è il calcio”

Leggi su Ilnapolista.it

Javierè diventato virale suo malgrado in questi giorni perché dopo che il suo Messico ha perso in Honduras 2-0 (andata dei quarti di finale della Concacaf Nations League) gli hanno spaccato lacon unadi birra lanciata dagli spalti. Non si è buttato a terra, non ha fatto scene. E’ uscito dal campo sanguinante. E poi è andato in conferenza stampa e ha detto: “È il, non è successo nulla”.Ovviamente, fa notare Manuel Jabois sul Paìs, “centinaia di persone sui social network lo hanno elevato alla santità. Questo, hanno detto, è il modo in cui si reagisce all’aggressività. Senza teatro, senza buttarsi a terra, senza esagerare, senza dargli importanza. Che forza d’animo! Che dignità! Lui, con il sangue che gli cola sul viso (incoscienza per il resto, d’altronde) e altri, che si commuovono, cominciano a rotolarsi per terra per due mesi.