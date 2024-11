Iodonna.it - Abbiamo interrogato gli studenti di cinema, che il 2054 l’hanno immaginato a parti invertite rispetto all’oggi: lui a casa, lei in carriera

Leggi su Iodonna.it

Conoscete Maria? Ha vent’anni e affonda i suoi passi veloci nella notte. Studia nanotecnologie, utilizza device sempre piu? sofisticati, si prepara a un tirocinio sulla Luna. Sulla Terra, la natura ha resistito e convive pacifica e meravigliosa accanto agli umani. Dalle pennellate al ping pong: il futuro dei robot passa da Pechino X Leggi anche › iO Donna si fa in 3: Ora, Domani, Futuro Le notti sono sicure per le ragazze, che si sostengono a vicenda, come ci racconta Eleonora Lombardo, giornalista e scrittrice, autrice di Sea Paradise.