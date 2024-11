Iodonna.it - A Roma in vista del Natale: tre destinazioni di charme tra memorie classiche, panorami superlativi ed esperienze gastronomiche di bistronomie e alta cucina.

Leggi su Iodonna.it

Non si finisce mai di scoprire la Città Eterna, che si prepara al Giubileo e mette in pratica la nuova tendenza:fine dining nei migliori alberghi. Ecco i nostri consigli. ’80 Dark Rome: In mostra la tribù delle nottine X Palazzo Ripetta: lusso, arte e il “santo zabaione”Immerso nel fascino senza tempo di, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, Palazzo Ripetta è un’esperienza per i sensi, un incontro sublime tra storia, arte e gastronomia.