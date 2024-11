Zonawrestling.net - WWE: The Rock nominato Entertainer dell’anno su GQ Magazine

La nota rivista GQ ha stilato la sua lista dedicata agli “Uomini” e tra le varie sezioni vi è quella dedicata all’intrattenimento.A trionfare in questa particolare classifica è stato il “Final Boss” per eccellenza, The.Qui sotto un tweet di Dwayne volto a ringraziare GQ.@GQ#ManOfTheYear Thank you to everyone out there for all of the love and support appreciate U pic.twitter.com/NaBO8cs1hz— Dwayne Johnson (@The) November 16, 2024