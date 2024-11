Ilrestodelcarlino.it - Voci contro le violenze . Sette giorni per le donne

Proposta dalla ’Rete antiviolenza’ composta dalle Unioni Valle del Savio e Rubicone Mare, Ausl Romagna, forze dell’ordine, e associazioni di volontariato dei due territori, ’Ora esplode la voce’, la settimana di eventila violenza sulle, prende avvio ufficialmente con una serie di iniziative dislocate nei comuni del Cesenate. Per la prima volta infatti tutti i comuni delle due Unioni hanno creato una rete per lanciare lo stesso messaggio: No alla violenza! Le iniziative si svolgeranno da martedì a lunedì 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulleufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Inoltre, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì, gli esercizi pubblici del territorio che hanno aderito alla campagnala violenza sulleesporranno un oggetto rosso all’ingresso della propria attività e doteranno i propri bagni della locandina aderente alla campagna “Chiedi di Angela”, frase in codice da pronunciare per richiamare l’attenzione di chi può attivare i soccorsi.