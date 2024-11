Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, con Venezia per l’impresa. Ma serve la miglior veste biancorossa

L’apparenza inganna, recita il noto adagio. Mai come oggi, pensando alla partita che attende l’contro la Reyeral PalaTaliercio di Mestre (intitolato all’ingegnere torturato e ucciso dalle Brigate Rosse: la cui tragedia è raccontata nel film appena giunto nelle sale). La classifica infatti vede i lagunari due punti dietro i biancorossi, e la truppa di Spahija è ancora alla ricerca della quadratura del cerchio, sia in serie A sia in Eurocup, non senza stenti. Ma già dall’odierna contesa il possibile ritorno di Tyler Ennis, ai box da metà ottobre, potrebbe favorire il trovarla. Tanto più che il roster orogranata è fortissimo, solido ed estremamente lungo. Ma da inizio stagione, i veneti sono alle prese con tanti infortuni e di varia natura, ma restano tra le maggiori candidate ad impensierire Milano e Bologna nella lotta scudetto.