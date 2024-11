Thesocialpost.it - Totò Riina, il figlio lo ricorda nell’anniversario della morte, pioggia di like sui social

A sette anni dalladi, il capomafia siciliano noto come “Il capo dei capi”, ilSalvogli ha dedicato un post su Instagram, lasciando un messaggio che sembra voler perpetuare la memoria del padre. Il post, pubblicato oggi, 17 novembre, in occasione del settimo anniversariodi, avvenuta nel carcere di Parma nel 2017, recita: “Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi.”Leggi anche: Margaret Spada, ecco le cause: cosa si scopre con l’autopsiaI messaggiIl messaggio ha suscitato l’interesse di molti, accumulando rapidamente oltre 430 “mi piace” e numerosi commenti. Alcuni utenti hanno espresso parole di ammirazione per il defunto mafioso, con commenti come: “Un grande uomo con i veri valorifamiglia. Ognuno di noi combatte la propria guerra per la sua famiglia” e “Grande uomo, non ne nascono più come lui”.