Ternana-Lucchese 5-0: goleada rossovede per scalare la classifica

Terni, 17 novembre 2024 – I rossoverdi tornano alla. Insi avvicinano di nuovo al Pescara e superano la Torres insieme alla Virtus Entella. Abate torna a proporre Cicerelli e Romeo del tutto recuperati, Cianci al rientro dalla squalifica e Loiacono preferito a Maestrelli. Gorgone ritrova per la panchina Sabbione e Gasbarro. In attacco, Magnaghi è preferito a Costantino. C’è il minuto di silenzio nella Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada a cui aderisce anche la Serie C. A inizio gara c’è una girata di Loiacono a fil di palo. Sull’altro fronte un cross di Antoni arriva pericolosamente davanti alla porta dove Tito è provvidenziale nel deviare in angolo. Fere in vantaggio all’11’ con Cicerelli che dal vertice si accentra e realizza con un destro imparabile sul palo lontano.