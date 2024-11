Liberoquotidiano.it - **Tennis: Coppa Davis, Volandri convoca, Sinner con Berrettini e Musetti**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Il Capitano azzurro diFilippo, ha diramato la lista dei giocatoriti per la Final 8 della storica competizione a squadre, che si svolgerà dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena' di Malaga. Il quintetto azzurro è composto da Jannik, Lorenzo Musetti, Matteoe i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. “Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all'interno di un ciclo, che ad ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi -ha detto-. Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione totale perché sanno di essere tutti indispensabili all'interno di questo percorso.