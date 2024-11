Ilrestodelcarlino.it - Se vince la solidarietà. L’esercito dei volontari in campo da 25 anni: cena di Natale per 100

A Pesaro, la sera di, c’è una famiglia "speciale" che si riunisce per il tradizionale cenone delle feste. E’ quella della Città della Gioia, che insieme ai ragazzi della Pastorale Giovanile di Pesaro, organizzano ogni anno la "di", una iniziativa pensata per le persone senza fissa dimora e per quelle che vivono in condizione di solitudine, soprattutto in un momento così particolare dell’anno, in cui riunirsi in famiglia per molti è una piacevole consuetudine, ma non tutti hanno la possibilità di farlo. "Per questo è nata l’idea della ’di’ - spiega Stefano Giorgi, presidente della Città della Gioia –. Un modo per stare insieme e condividere che proponiamo dal 2012 e che organizziamo la sera dinella palestra della Parrocchia dei Cappuccini che ci viene messa a disposizione per l’occasione.