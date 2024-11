Lopinionista.it - Rachele Bastreghi, al via il tour autunnale “Un giorno da Psychodonna”

MILANO – Finito il lungo e fortunatocon i Baustelle,riprende il suo racconto solista, dopo l’esordio del progetto avvenuto lo scorso marzo, annunciando il“Unda– concerto disegnato”, ideato con l’illustratore Alessandro Baronciani e con la partecipazione del produttore e polistrumentista Mario Conte. Un nuovo show, intimo e trascinante, dove le sue canzoni si mescolano ad altre, creando un luogo sospeso in cui dolcezza e rivoluzione convivono. Tutte le info per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su www..com.“Unda” sarà un concerto per voce, piano ed elettronica dovee Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta. Lo spettacolo immagina unnella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto.