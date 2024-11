Napolipiu.com - Osimhen-Zirkzee, lo scambio che fa sognare: il Manchester United fa sul serio

Leggi su Napolipiu.com

Il club inglese vuole il bomber del Napoli e offre il gioiello del Bologna più un ricco conguaglio. Conte ha già dato il suo ok Ilè pronto a far saltare il banco per Victor. Una proposta shock sta per essere recapitata al Napoli: Joshuapiù una sostanziosa parte cash per arrivare al bomber nigeriano.suL’indiscrezione, rivelata dal portale turco Fanatik, ha del clamoroso. I Red Devils hanno sceltocome obiettivo numero uno per l’attacco dopo il no dello Sporting per Gyokeres. La mossa a sorpresa? L’inserimento nell’operazione di, la rivelazione della Serie A.Ma c’è di più. Antonio Conte, uno che di attaccanti se ne intende, avrebbe già benedetto l’operazione. Il tecnico del Napoli vede nel giovane olandese del Bologna il profilo perfetto: fisico, tecnica e quella fame di gol che ha stregato mezza Europa.