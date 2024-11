Zonawrestling.net - Mustafa Ali annuncia l’apertura della sua scuola di wrestling a Chicago

Dal giorno del suo licenziamento improvviso dalla WWE nel settembre 2023,Ali non si è mai fermato. Il suo tour mondiale nel circuito indipendente l’ha portato praticamente in ogni federazione – esclusa la AEW. Ma l’ex campioneX division in TNA non ha alcuna intenzione di fermarsi, anche fuori dal ring.In arrivo unaper wrestlerCometo su X, a partire da gennaio 2025Ali infatti aprirà la suadi, ilCenter. Le classi si svolgeranno all’interno del ThinkFitClub a Niles, nell’Illinois, a pochi chilometri da, dove Ali è di casa. Laoffrirà un corso di quattro mesi, con posti limitati, per allenarsi con Ali e sviluppare le proprie capacità sul ring e di fronte alla telecamera.Questa la descrizionepresente sul sito web, appena reso pubblico“Allenato per diventare un wrestler professionista in un corso intensivo di quattro mesi.