Ilgiorno.it - Molestie sulle donne. Dagli atenei al lavoro. Roia e la sentenza choc: "Anche i giudici studino"

di Andrea Gianni "Ogni donna reagisce alla violenza come si sente, non esiste un comportamento standardizzato: c’è la donna che rimane paralizzata e quella che urla, quella che denuncia dopo un’ora e quella che denuncia dopo un anno.". Il presidente del Tribunale di Milano Fabio, intervenuto durante un convegno organizzato dalla Spi Cgil Lombardia e dal Coordinamentodel sindacato, ha fatto riferimentoa unache ha fatto discutere. Unaemessa dalla Corte d’Appello di Milano, che ha confermato l’assoluzione di un sindacalista dall’accusa di abusi su una donna, all’epoca assistente di volo a Malpensa,a causa dei tempi di reazione: nessuna violenza sessuale, hanno motivato i, perché la condotta si è protratta "per una finestra temporale", ossia "20-30 secondi" che avrebbe consentito alla ragazza "di potersi dileguare".