LIVE Sinner-Fritz ATP Finals 2024 in DIRETTA | l’azzurro vuole il suo primo titolo a Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguireFinale ATPin tv/streaming – La cronaca di Sinnner-Ruud – Le parole di JannikBuona sera e bentrovati alladell’atto conclusivo delle ATPdi tennis. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di, Jannike Taylorsi confronteranno e in palio ci sarà ildel Master di fine anno. Il n.1 del mondo nonfermarsi qui ed è intenzionato a conquistare il suodi un torneo così importante in Italia.Non sarà semplice.viene dall’eccezionale prestazione contro il norvegese Casper Ruud. Un dominio assoluto da parte del pusterese, che ha disposto in lungo e in largo del suo avversario, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-1 6-2. Appena tre game concessi dal nostro portacolori e vedremo quale sarà l’impatto con, contro cui ha già giocato e vinto nella fase a gironi.