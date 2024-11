Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri accorciano le distanze nel sesto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49. Svedesi perfetti finora. Doppia bocciata e due stone scandinave a punto dopo 8 tiri del settimo end. Probabilmente anche glinon riescono a metterli in difficoltà ma stasera laha acceso il pilota automatico e non sta sbagliando nulla.19.45: Due stone svedesi a punto dopo 4 tiri del settimo end19.41: Retornaz trova la doppia bocciata ma sarebbe servito un miracolo per la tripla. L’prende il punto e adesso la mano torna alladopo tempo immemore. Serve un mezzo miracolo ma glici proveranno.19.38: purtroppo illlo elevatissimo degli svedesi ha mandato un po’ in tilt Retornaz che commette un errore grave, colpisce la guardia svedese nel tentativo di bocciare la stone scandinava a punto e adesso l’sarà costretta ad andare per il punto.