Oasport.it - LIVE Italia-Francia 1-2, Nations League calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la ripresa!21.34che parte male, lava subito avanti con Rabiot di testa e raddoppia con Digne su punizione. La reazione degli azzurri però c’è con Cambiaso che accorcia il risultato.A tra poco per il!47? Finisce il primo1-2.45? Ci sarà un minuto di recupero.43? Cambiaso per Barella che con il destro non trova Retegui pronto in area di rigore.41? Fallo in attacco di Retegui.39? Locatelli anticipato sulpalo.37? Si accende lo stadio che urla.35? Gooooooooooooooool, Cambiaso con il sinistro dopo l’assist di Dimarco,1-2.33? Serve una reazione dell’.31? Gol di Digne su punizione, Vicario non perfetto,0-2.29? Spalletti chiede calma alla sua squadra e di girare palla.