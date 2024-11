Sport.quotidiano.net - La Robur cerca gloria a casa Figline. Il tecnico Magrini: "Fuori l’orgoglio"

Quattro giornate dopo, Lamberto(nella foto) tornerà a guidare la sua. Il mister ha finito di scontare la lunga squalifica arrivata dopo l’espulsione in Siena-Livorno, sconfitta che ha lasciato fin troppi strascichi. Lo farà acon la squadra reduce da due ko consecutivi. Una sfida delicata, quindi, quella che aspetta i bianconeri. "Non la definirei la partita mentalmente più difficile – sottolinea –. Tutte lo sono, anche quando abbiamo vinto abbiamo sofferto. Una squadra forte deve dimostrare di esserlo non solo sotto l’aspettotattico, ma anche della testa. Oggi dobbiamo tirare, il carattere, la determinazione. Nei momenti più complicati, e questo è il più complicato da quando sono qua, sono solito metterci tutte le mie energie e così ho fatto questa settimana.