Quotidiano.net - Insegnante di sostegno picchiata: nessuna prova sui presunti abusi sessuali

Napoli, 17 novembre 2024 – Domani gli alunni delle medie ‘Salvati’ di Stanzano (Castellammare di Stabia) torneranno in una scuola blindata dopo l’aggressione di gruppo, con protagonisti trenta genitori, ai danni di un’di. La donna è al centro di voci sunei confronti di alcuni studenti, nonostante gli investigatori non abbiano al momento trovato alcuna. All’ingresso dell’istituto sarà piazzato un carabiniere, come richiesto dalla dirigente scolastica Donatella Ambrosio. La docente non sarà a scuola, in quanto in malattia per le lesioni e il grave trauma cranico riportato durante l’agguato. Nello scontro è rimasto ferito anche suo padre, accorso per difenderla. Diversi genitori continuano a chiedere l’allontanamento della donna, minacciando di far ritirare in blocco i propri figli.