Agi.it - Effetto Sinner a Torino, "210mila persone alle Finals". Il sindaco, diamogli la cittadinanza onoraria

AGI - "Oggi giorno fondamentale nella storia della nostra Federazione: attendiamo due verdetti diversi, uno in campo e uno fuori. In entrambi i casi li affrontiamo con la serenità di chi è consapevole di aver fatto di tutto per vincere queste partite. Succederà in campo atra poche ore e a noi fuori dal campo. Nello sport si vince e si perde, ma noi siamo consapevoli di aver fatto del nostro meglio per portare la proposta migliore che il nostro Paese può preparare". Lo dice all'Ilalpi Arena diil presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa nel giorno conclusivo della 55esima edizione delle Atp, parlando delle due sfide di oggi: la finale in cuipunta a conquistare il trofeo e l'atteso annuncio dell'Atp del Paese che ospiterà il torneo nei prossimi anni a cui si candida ancora l'Italia.