Dove (e come) andremo a finire? La sesta tappa di Pensiero solido sull’IA e il lavoro

(e?”. Questo il titolo dellae ultima2024 del percorso “Intelligenza artificiale ecambia,dobbiamo cambiare noi” organizzato dalla Fondazione.L’incontro è in programma lunedì 18 novembre, a partire dalle 17.30 al Cefriel di Milano.per le cinque precedenti tappe, donne e uomini dell’impresa e dell’università, startupper e comunicatori condivideranno esperienze, visione, ruolo della leadership, l’importanza delle stem e delle materie umanistiche, prospettive economiche a breve e medio periodo e molto altro ancora, per cercare di approfondire concretamente le prospettive dell’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sul.Dopo l’apertura dei lavori di Alessandro De Biasio, direttore generale Cefriel, interverranno: Monica Poggio, amministratore delegato Bayer Italia; Michelangelo Suigo, esecutive vice president – external relations, communication & sustainability director INWIT; Giovanna Cosenza, ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi, Università di Bologna; Lorenzo Maternini, cembro comitato nazionale AI, cofounder Perspective AI; Massimo Cerofolini, giornalista Radio 1 Rai e conduttore di Eta Beta; Stefano Da Empoli, presidente Istituto per la Competitività, I-Com; Claudio Rorato, senior advisor digital trasformartion e direttore presso gli Osservatori Digital Innovation School of Management del Politecnico di Milano; Emanuela Donetti, partner di Kopernicana; Luca Carabetta, fondatore e CEO Iureli.