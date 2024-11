Ilrestodelcarlino.it - "Difficile lo shopping senza parcheggi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, in questo momento il centro di Cesena sta soffrendo? "Il centro città in questo momento sta soffrendo parecchio, ci sono numerose vetrine sfitte in via Zefferino Re che un tempo era la via principale per lo, e 4 o 5 vetrine sfitte in corso Mazzini e si tratta di ambienti molto grandi. È un campanello d’allarme molto importante. Per non parlare delle gallerie Urtoller, Almerici e Oir che sono in grande sofferenza". Perché i negozi chiudono? "I motivi sono diversi, però certamente c’è una noncuranza della nostra Amministrazione che non ha fatto eventi particolari, a cui si aggiunge la grande distribuzione e i centri commerciali attaccati alla città e, ovviamente, il problema dei. L’importanza deiper arrivare nel nostro centro storico è fondamentale.