Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Vorrei invitare Stone Cold Steve Austin a WrestleMania 41”

Leggi su Zonawrestling.net

è l’attuale Undisputed WWE Universal Champion nonché il babyface della compagnia, insieme a Roman Reigns ne è diventato il volto e l’ambasciatore in tutto il mondo.La sua incoronazione è avvenuta nel Main Event della seconda notte di40 a Philadelphia dove ha sconfitto proprio Roman Reigns completando la sua storia.Parlando con Adrian Hernandez all’interno del Complex Con a Las Vegas,ha voluto lanciare un invito per partecipare alla prossimaad una leggenda del business da lui considerata uno degli artefici di quello che è oggi il professional wrestling: “.L’invito di“Qui c’è il suo invito, non è che sia poi così lontano, intendo dire potremmo anche fargli fare tre ore di elicottero stile Great American Bash.