Calciomercato Napoli deciso il nome per gennaio | è in pole nella lista di Manna

di nomi valutata da Giovanni, c’è un profilo che spiccherebbe in cima: neldipuò rinforzare ilMantenere la testa della classifica sarà fondamentale per il, ma vincere il campionato non è il primissimo obiettivo del club. Bisogna garantire il ritorno in Champions League, da lì, tutto quello che rappresenta un extra, è ben accettato. Dopo 3 soste per le nazionali e 12 partite di campionato, gli azzurri sono in testa alla classifica e dunque per i tifosi sognare è un diritto.Antonio Conte ha voluto far mantenere a tutti i piedi per terra, perché consapevole che se si vola in alto, poi il tonfo è più doloroso se si cade. Un piccolo accenno di questa brutta sensazione è stato provato dopo il 3-0 contro l’Atalanta. Si è ripiombati sul pianeta Terra e si è capito che il lavoro da fare era ancora tantissimo.