Superguidatv.it - Belen Rodriguez, il ritorno è ‘Amore alla prova- La crisi del settimo anno’: “Con Stefano De Martino l’avevamo superata, ma…”

Leggi su Superguidatv.it

si prepara per un dupliceallo showbiz, a partire da “Amore– Ladelanno”. Questo é il titolo di un nuovo format sui sentimenti, la cui partenza slitta nel 2025. Ma le novità per la modella argentina non finiscono qui. Il calendario dei nuovi impegni, per lei, prevede anche un ruolo in un Variety show. E, nell’attesa delall’intrattenimento,cita si racconta, svelando lad’amore vissuta conDe, che li accomuna alle coppie-protagoniste del programma previsto nel nuovo anno.verso ilnel piccolo schermoAmore– LadelAnno dà inizio al nuovo debutto su Warner Bros, per, nel ruolo di conduttrice. Il programma sui sentimenti, che segna l’addio della showgirl alle reti Mediaset, era previsto in partenza il 20 novembre 2024.