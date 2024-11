Liberoquotidiano.it - Ascensore precipita nel vuoto, drammatico bilancio a Palermo. Ecco come è potuto accadere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una incredibile disgrazia a, dove unartigianale èto in una palazzina di due piani nel rione Capo, nei pressi del comando provinciale dei carabinieri. Secondo quanto si apprende dai primi rilievi di indagine a causare l'incidente è stata la rottura delle corde che sostenevano la struttura. Ilè di cinque feriti: due donne e tre bambini. Una delle donne, una madre di 32 anni, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Civico con traumi significativi alle gambe. Gli altri feriti, tra cui i tre fratellini, sono stati condotti all'ospedale Cervello, ma le loro condizioni risultano meno gravi e non sarebbero in pericolo di vita. Stando ai primi accertamenti, l'sarebbe stato costruito in modo artigianale da un membro della famiglia coinvolta, un fabbro.