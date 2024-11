Sport.quotidiano.net - Arezzo-Pescara 0-0: gli amaranto brillano, ma non passano

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 17 novembre 2024 – Un bell’gioca meglio al cospetto della capolistama non va oltre il pari a reti bianche. Troise si porta dietro tante indicazioni positive: la sua squadra ha affrontato la prima della classe con l’atteggiamento giusto, creando numerose palle gol e limitando l’attacco ospite. La striscia di gare senza vittoria, però, si allunga a quattro. Sugli spalti il clima è rovente e le due tifoserie disegnano un bel colpo d’occhio. Anche in campo le squadre partono forte, affrontandosi a viso aperto con assetti aggressivi. Troise infatti schiera Guccione, Pattarello, Tavernelli e Gucci insieme. Nelle fasi iniziali è ila prendere in mano il gioco, costringendo il Cavallino nella propria metà campo. Al quarto d’ora brivido in area: su corner Brosco di testa la mette fuori di poco.