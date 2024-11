Antisemitismo, per un italiano su due è un fenomeno diffuso e in aumento. E pesa la guerra di Netanyahu

Leggi su Open.online

Per unsu due l’è unnel Paese, in crescita e in buona parte alimentato dallain Medio Oriente. Alessandra Ghisleri presenta su La Stampa il risultato di un sondaggio realizzato lo scorso 12 novembre che evidenzia le differenze tra gli elettori dei vari partiti sulla percezione dell’e le sue cause. Stoircamente ha radici profonde, che risalgono indietro nel tempo e si aggrovigliano in una matassa di odio religioso, diffidenze, pregiudizi, stereotipi. Alimentati da fattori economici e sociali che si influenzano a vicenda. La storia italiana ne è stata teatro anche e soprattutto in periodi recenti, con l’adozione nel 1938 delle leggi razziali da parte del regime fascista, la saldatura dell’alleanza con la Germania nazista, le deportazioni di massa.