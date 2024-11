Gaeta.it - Andrea Ancora: il giovane arbitro di Ladispoli punta alla Serie A

è uno dei talenti emergenti del panorama arbitrale italiano. Classificato tra i migliori fischietti dellaC,è un ladispolano che sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Con il sogno di arrivare inA, ilha recentemente diretto importanti match, tra cui il derby tra Catania e Trapani, che ha catturato l'attenzione degli appassionati di calcio.della sezione Roma 1 e con un attestato come perito informatico, sta dimostrando di avere le carte in regola per affrontare sfide sempre più impegnative.La carriera dinella Can CNel corso della sua carriera,ha sfruttato le proprie capacità tecniche e relazionali per farsi strada nel mondo dell'arbitraggio. Giunto ormai al quinto anno all'interno della Commissione Nazionale Arbitri diC, ha accumulato esperienza utile per gestire partite intense e di alto livello.