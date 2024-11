Lanazione.it - 17 novembre, la mucca pazza: ricordate quando la bistecca alla fiorentina venne vietata?

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 172024 - Era il 17del 2000iniziò il ‘calvario’ della. Il governo italiano dell’epoca, dopo l’embargo imposto a tutta la carne francese, iniziò a emanare norme riguardo ai bovini italiani. Quel giorno il Ministero della Sanità con un’ordinanza definì alcuni precetti da rispettare, tra cui il divieto di nutrirli con mangimi ricchi di proteine derivanti da tessuti animali e da rifiuti di origine animale. Da lì a breve in Italia, per prevenire la diffusione del morbo della ‘’, scattò il blocco della carne di bovino con l’osso. Poiché in contagio dall’animale all’uomo poteva avvenire nel momento in cui si mangiava della carne che presentava tracce di materia cerebrale,ro bandite dalle tavole piatti come la pajata, l’ossobuco e la, fino al 2008,ricomparvero sulle tavole.