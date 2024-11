Justcalcio.com - ‘Vedremo al momento giusto’: il direttore del Barcellona illustra il piano di trasferimento di Erling Haaland

Sito inglese:Potremmo vederegiocare per ilad un certo punto della sua carriera?Il talismano del Manchester City – classificato al 10° posto nella lista dei migliori attaccanti di tutti i tempi della Premier League stilata da FourFourTwo – ha goduto di un altro brillante inizio di stagione, avendo segnato finora 15 gol in 16 partite.Ma è il suo futuro lontano dall’Etihad Stadium che continua a dominare i titoli dei giornali, con l’ipotesi di un allontanamento dal City e ilindicato come possibile destinazione.IldelDeco rivela il suodiperIlsportivo delDeco ha rivelato un possibilediper(Credito immagine: Getty Images)Recentemente alla domanda se qualche altro attaccante sarebbe interessato a trasferirsi al Nou Camp, Victor Gyokeres è stato escluso, ma ildelDeco ha avuto alcune parole da dire su un potenziale cambio per