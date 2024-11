Ilgiorno.it - "Troppe ciclabili scollegate a Monza"

Un fronte aperto e sensibile di– in tema di sostenibilità ambientale – è quello delle piste. Da due anni a questa parte i percorsisono aumentati, con il sorgere degli itinerari di viale Elvezia, via Lario, via della Birona e via Aquileia, ma resta il macrotema di una rete di piste ancora non raccordata per ampi tratti, soprattutto da e verso il centro. L’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – in continuità con il percorso iniziato dall’ex assessora Giada Turato – afferma l’intenzione di proseguire con le nuove realizzazioni in progetto, e di tenere in considerazione il BiciPlan (integrato dal Pums), il documento sviluppato dall’amministrazione Scanagatti nel 2017 che prevede proprio la realizzazione e messa a raccordo di una rete diconcentrica. I prossimi interventi serviranno a coprire per intero alcune principali arterie cittadine.