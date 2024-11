Ilfattoquotidiano.it - “Solo perché sono lesbica e sto per sposarmi, i miei genitori musulmani mi hanno escluso dalla famiglia”: parla la 21enne Sarra Shili

e sto per, imi: per loro è come se non esistessi più”. È una storia di mancata accettazione, di rifiuto, di pregiudizi ma anche di coraggio quella didi origine tunisina nata a Mirandola, ex calciatrice del Bologna Fc oggi tiktoker di successo con oltre 603mila follower. Ed è proprio sulla piattaforma che ha iniziato a raccontare senza filtri il suo amore con la compagna Gaia, la proposta di matrimonio e poi la reazione della suache, spiega a FqMagazine, l’ha messa davanti ad una scelta: “Midetto ‘o lei o noi’. Ma in ballo c’è molto di più: la mia felicità, la vita, il mio futuro”.Cominciamo dall’inizio: quando ha capito di essere?Ho iniziato a percepirlo intorno ai 17 anni.