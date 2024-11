Bergamonews.it - “Roberto Devereux”: successo al Donizetti per un’Elisabetta in bilico tra potere e dramma privato

Bergamo. “Chi regna, lo sai, non vive per sé”. Passione e politica,, forza e fragilità. Esiste il, quello incarnato da Elisabetta I d’Inghilterra, ma anche la sua parte emotiva, il proprio struggimento, nella Prima del “” presentata venerdì 15 novembre in occasione della decima edizione delOpera. Un’edizione che, al decimo anniversario, meglio non poteva iniziare.Il finale alriserva dieci minuti di applausi, e sono proprio questi a scandire i tre atti di uno dei capolavori del compositore bergamasco che, nel 1837, ne segna la maturità artistica. Si può iniziare proprio dall’esito finale, a tracciare le fila di un’opera che come titolo prende il nome di un personaggio maschile ma che, di fatto, vede trovare compiutezza grazie alle figure femminili, a quel confronto tra Elisabetta I (interpretata dal soprano australiano Jessica Pratt) e Sara (mezzosoprano Raffaella Lupinacci), moglie del duca di Nottingham (il baritono Simone Piazzola).