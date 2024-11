Ilrestodelcarlino.it - "Qui aspettano il nostro ko per poi ‘ammazzarci’"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un Luciano De Cecco concentratissimo ("non credo che ilproblema possa essere giocare bene a pallavolo"), con una piccola vena polemica ("ho capito che quisolo una tua sconfitta per amazzarti") e tutto proteso alla costruzione dell’identità di squadra, quello che prepara il suo match da ex di lusso a Civitanova Marche, in programma domani alle 18. "Possiamo perdere con tutti, non siamo la prima della classe – racconta il regista argentino – l’importante è ripartire da dove abbiamo iniziato, dalpercorso di crescita come gruppo e coi singoli". De Cecco, cosa è successo contro Cisterna? "Abbiamo fatto tutto meglio di loro tranne qualche passaggio a vuoto. Merito a loro che hanno tenuto botta durante i tre set molto belli che abbiamo giocato noi. Ci siamo un po’ persi, certo, ma credo che il bicchiere sia mezzo pieno".