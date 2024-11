Ilrestodelcarlino.it - Picchiata dal marito in Pakistan, salvata da Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16 novembre 2024 – Una storia di violenze ripetute, di maltrattamenti, di terrore. Ma anche una storia straordinaria di collaborazione internazionale, che attraversa i confini e che inizia da una richiesta di aiuto arrivata dalai servizi sociali di. Una storia in cui alla fine la donna e i suoi tre figli sono stati salvati. Lui, un 42enneo, avrebbe reso un vero e proprio inferno la vita della moglie fino a ieri mattina, quando, al suo rientro in Italia, è stato fermato dalla polizia di Stato. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato, tramite la collaborazione dell’ufficio polizia di frontiera di Oro al Serio (Bergamo), hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare (non custodiale) del divieto di avvicinamento alla persona offesa, il 30 ottobre, dal tribunale dinei confronti del 42enneo, per maltrattamenti in famiglia.