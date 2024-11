Notizie.com - Pecco prova il colpo di coda: in che caso potrebbe vincere il titolo iridato della MotoGP?

Bagnaiancora il mondiale MontoGP. Ma cosa dovrebbe succedere nell’ultima gara stagionale?Il campionato mondiale disi avvicina al suo epilogo con una tensione palpabile nell’aria. La scena è pronta per l’ultimo atto a Barcellona, dove Francesco “” Bagnaia e Jorge Martin si contenderanno ilin una gara che promette scintille. Dopo aver vinto la Sprint del GP Solidarietà, Bagnaia ha annullato il primo match pointdi Martin, terzo nella mini gara del sabato, e ora punta al vertice con determinazione.I tifosi del campione di moto GpBagnaia riuniti in piazza per celebrare il loro idolo lo scorso novembre – Foto Ansa – notizie.comLa matematica gioca un ruolo cruciale in questa fase finale del campionato. Per Jorge Martin, attualmente in testa alla classifica e pilotaDucati Pramac, le possibilità diilsono decisamente a portata di mano.