Mister Movie | Live-Action Dragon Trainer prima foto di Mason Thames nei panni di Hiccup

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo il successo del film d’animazione Come addestrare il tuo drago, la Universal Pictures si prepara a portare sul grande schermo un attesissimo adattamento. Diretto da Dean DeBlois, il regista dei capitoli originali, il progetto sta finalmente prendendo forma. Laimmagine ufficiale è stata rivelata da Empire Magazine, offrendo un assaggio di ciò che i fan possono aspettarsi.Laimmagine:neidiNellapubblicata, vediamo, noto per The Black Phone, vestire idiHorrendous Haddock III, il protagonista della saga. Questo ruolo iconico, doppiato da Jay Baruchel nella versione animata, trova ora una nuova interpretazione nelsembra incarnare perfettamente il personaggio, combinando vulnerabilità e determinazione, tratti che hanno resouno dei protagonisti più amati nel mondo dell’animazione.