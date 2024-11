Margaret Spada com’è morta | rivelati i risultati dell’autopsia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le circostanze della tragica morte di, la 22enne deceduta durante una rinoplastica nello studio medico di Marco Procopio e Marco Antonio Procopio, restano avvolte nel mistero. L’autopsia, effettuata al Policlinico di Tor Vergata, non ha fornito risposte definitive, indicando un quadro di “sofferenza acuta” la cui origine dovrà essere chiarita con ulteriori esami tossicologici e istologici.Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, l’esame autoptico ha rivelato che l’intervento era già iniziato quandosi è sentita male. Questo particolare potrebbe aggravare la posizione dei due medici indagati per omicidio colposo. Si attendono idegli esami tossicologici per comprendere se e quali sostanze siano state somministrate alla ragazza prima del malore.