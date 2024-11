Gaeta.it - Lutto a Lentini: i funerali di Margaret Spada si svolgeranno lunedì

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il tragico evento legato alla morte diha scosso la comunità di. La giovane, venuta a mancare a seguito di un intervento chirurgico, è stata riportata a casa dalla sua famiglia. Isono stati programmati peralle 11 nella storica ex Cattedrale, oggi conosciuta come chiesa Madre di Sant’Alfio. La notizia ha suscitato grande emozione tra i residenti del comune siciliano, che si preparano a dare l’ultimo saluto a una persona molto amata.Dettagli suidiLa cerimonia funebre disi terrà nell’ex Cattedrale di, un luogo simbolico per la comunità. Questo spazio sacro è stato scelto non solo per la sua importanza storica, ma anche per il significato che ha per i cittadini. L’affluenza dei parenti, amici e conoscenti diè attesa per testimoniare il forte legame che la giovane aveva con il suo paese d’origine.