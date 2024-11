Quotidiano.net - “L’Ucraina punta sui robot killer”. Via alla produzione di massa di droni guidati dall’AI

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 novembre 2024 - Per vincere la guerra contro la Russia l'Ucrainasui. Con una popolazione che è il quarto di quella russa, Kiev finora ha contato sugli aiuti arrivati dall'Occidente e sul vantaggio tecnologico in fatto diche le ha permesso di respingere i tank e le inesauribili fanterie russe. Quindi deve sempre piùre sui '', aumentando ladida computer che presto supererà ladei, molti ancora artigianali, FPV (Cioè "first-person view", guida a vista dell'operatore, ndr).capaci di saper distinguere autonomamente il bersaglio, economici e resistenti ai disturbi elettronici sono la chiave per respingere Putin. Sempre piùQuesti nuovi, chiamati dal Wall Street Journal in un articolo '' sono stati creati per selezionare e colpire bersagli senza necessità del controllo umano, automatizzati e diretti con i dati elaborati dall'intelligenza artificiale.