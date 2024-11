Donnaup.it - Lo spuntino perfetto: super aiuto per il metabolismo e ottimo per il cuore

Leggi su Donnaup.it

Loper ilper ilCon le noci proteggi ile dai una mano alLe noci non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Sono un alimento molto energetico e ricco di grassi polinsaturi (Omega 6 e Omega 3). Tra questi, in particolare, l’acido alfa-linoleico.Si tratta di grassi ai quali alcuni attribuiscono la capacità di abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare quello buono (HDL), sicché mangiare un po’ di noci (non troppe, sono molto caloriche) tutti i giorni può essere un’arma efficace a protezione del.Loper ilper ilCon le noci proteggi ile dai una mano alSono anche ricche di sostanze antiossidanti che possono combattere il cosiddetto stress ossidativo: si ritiene che in tal modo possano aiutare a contrastare l’invecchiamento, anche a livello della pelle.