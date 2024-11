Oasport.it - LIVE Italia-Lituania, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: alle 10.00 sul ghiaccio le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo match del round robin deglifemminili ditra. Dopo l’argento della scorsa edizione lesono tra le favorite per il successo finale. A Lohja (Finlandia), cittadina situata ad una manciata di km dalla capitale Helsinki, Constantini e compagne hanno una nuova occasione per dimostrare i progressi degli ultimi anni.Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) avvia la manifestazione continentale contro la nazionale baltica, in un incontro sulla carta agevole ma ad ogni modo da non sottovalutare in uno sport che spesso riserva inattesa sorprese.